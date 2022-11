Les tarifs du TGV augmenteront de 5% en moyenne le 10 janvier 2023

Confrontée à l'explosion des prix de l'énergie, l'entreprise française va toutefois instaurer un "bouclier tarifaire" pour limiter les conséquences de l'inflation sur les usagers. Ainsi, le prix des billets TGV Inoui les moins chers et Ouigo - qui représenteront "en 2023 plus de 20% de l’offre TGV" - seront gelés. Sur un Paris-Rennes, par exemple, le billet Ouigo acheté à l'avance restera à 16 euros et l'Inoui à 20 euros.

De même, "les bénéfices de la Carte Avantage, qui concerne aujourd’hui plus de 4 millions de clients, seront maintenus", ajoute la firme, avec un prix de 49 euros inchangé et des taux de réduction maintenus. Enfin, les "prix des abonnements Max Jeune et Senior resteront bloqués à 79€ par mois", assure l'opérateur.