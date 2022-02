VIDÉO - Prix d'un trajet : la nationale est-elle plus rentable que l'autoroute ?

Alors que les prix des carburants continuent de grimper vers de nouveaux records, prendre l'autoroute va peut-être bientôt devenir un luxe. Car on le sait, les prix à la pompe y sont encore plus élevés qu'ailleurs, en moyenne +13 centimes le litre. Le 20H de TF1 a décidé d'en avoir le cœur net et a envoyé deux équipes de journalistes vers Pornichet, en Loire-Atlantique. L'une a pris l'A10 et l'autre la nationale 12 en comparant absolument tout : le prix de l'essence, les péages, mais aussi le temps passé en voiture.