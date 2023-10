Travaux d’entretien de la maison : nos astuces pour faire des économies

Enfin, la solution la plus économique sera souvent de réaliser certains travaux soi-même. Toutefois, il faut avoir conscience de son niveau de connaissance et d’habileté. N’hésitez pas à vous faire aider par un proche compétent. Les tutos internet ou les cours de bricolage pourront aussi servir. Dans le calcul de votre budget, tenez compte des matières premières, mais aussi d’un bon outillage si vous n’êtes pas déjà équipé. Gardez à l’esprit que des travaux mal exécutés pourront coûter au final plus cher. Miser sur la qualité, en termes de matériaux comme d’intervenants, est gage de longévité et reste donc un bon investissement. Par ailleurs, l’emploi d’artisans pour certains menus travaux ou le jardinage ouvre droit à un crédit d’impôt. Ne négligez pas non plus l’impact de vos travaux sur la valeur de votre bien.