Travaux dans le jardin : qu'est-ce que le foisonnement ?

Vous réalisez des travaux d'aménagement extérieur chez vous ? Avant de construire une piscine ou une terrasse, il faut passer par l'étape terrassement pour préparer le terrain. Et, qui dit terrassement dit excavation de matière. Une fois retirée du sol, cette matière va augmenter de volume. Ce phénomène, purement physique, s'appelle le foisonnement et c'est le résultat du brassage et du déplacement de la matière. Pour s'assurer que les travaux de terrassement se passent bien, il faut prendre en compte le phénomène de foisonnement et connaître le volume obtenu par l'excavation. Pourquoi ? Parce que ce volume sert de base au devis pour le transport des matériaux.