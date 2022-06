Travaux, plombier, serrurier... : 5 conseils pour trouver l’artisan idéal et éviter les arnaques

En 2019, 64 % des sociétés de dépannage menaient une activité suspicieuse. D’après une enquête réalisée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) auprès de 640 établissements, il reste trop de pratiques abusives. Le régulateur relève "un niveau de plainte élevé dans le secteur du dépannage à domicile" et dénonce des conditions de vente hors établissement litigieuses, des pratiques commerciales et des qualifications professionnelles trompeuses. En moyenne, les opérateurs mis en cause percevraient plus de 10 000 € de manière injustifiée.

Rien d’anodin : d’après la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), l’artisanat représente plus de 200 000 entreprises et emploie près de 700 000 salariés dans le secteur. Nous pouvons y avoir recours plusieurs fois par an : détartrage du ballon d’eau chaude, rafraîchissement des peintures, remise aux normes des circuits électriques, changement d’une serrure, etc. Le chiffre d’affaires des menuisiers, plombiers ou autres chauffagistes dépassait les 80 milliards d’euros en 2019.

Si les arnaques ne manquent pas, quelques astuces simples vous permettent de débusquer les professionnels sérieux et compétents dont vous avez besoin. En voici 5 pour vous aider.