Travaux : comment trouver un professionnel reconnu garant de l’environnement (RGE) ?

Changer vos fenêtres pour du double vitrage, isoler vos combles, remplacer votre chaudière, installer des panneaux solaires, etc. La crise climatique et énergétique que nous vivons, dopée par la guerre en Ukraine, nous pousse à économiser un maximum d’électricité, de gaz ou de fioul. Le prix du gaz a déjà décuplé en un an et celui de l’électricité s’envole presque aussi vite. Or, le parc immobilier français compterait entre 5 et 7,2 millions de passoires thermiques. 3,1 millions de ces maisons ou appartements sont occupés par des locataires. Ces logements mal isolés, dont le diagnostic d’efficacité énergétique les classes de F à G, deviennent impossibles à chauffer l'hiver. Dès l’année prochaine, les biens étiquetés G au DPE et consommant plus de 450 kilowattheures tous les m² par an ne pourront plus être loués. En 2028, cette interdiction sera étendue à toutes les habitations classées F.

De bonnes raisons pour vous décider à faire de votre cocon une forteresse énergétique. Les entreprises flairent le coup : les marchands de mini éoliennes, les installateurs de radiateurs ou de portes résistantes au froid pullulent à tous les coins de rues. Vous recevez fréquemment des prospectus dans votre boîte aux lettres et parfois, même si c’est désormais interdit, des appels indésirables sur votre téléphone. Impossible de savoir au premier coup si ce sont des artisans sérieux et certifiés. Comment s’y retrouver ? Retournez-vous avant tout vers des organismes officiels.