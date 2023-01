Très chère galette des rois 2023 : le prix de la frangipane s'envole

En effet, le tarif de l'électricité s'est envolé alors que les prix des ingrédients nécessaires à la fabrication de la frangipane ont, eux aussi, explosé. Le prix des oeufs, dont la production est impactée par l'épidémie de grippe aviaire, a bondi de 16% selon l'Insee entre les mois de novembre 2021 et 2022. Pour le beurre, c'est 20% de hausse sur la même période et +26% pour la farine sur ces douze mois. Des augmentations qui devraient à la fois toucher les boulangeries et les grandes surfaces qui commercialisent les galettes des rois industrielles.

Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la Boulangerie-Pâtisserie, a ainsi affirmé dans Le Telegram, lundi 2 janvier, que les commerçants du secteur devraient augmenter le prix des galettes de 3 à 5% pour "avaler cette augmentation". Toutefois, certains boulangers pourraient limiter cette hausse en rognant sur leurs marges. "Certains ont augmenté le prix de la galette, d’autres non, en diminuant un peu leurs marges. Il y a de la marchandise dans une galette ! Une crème d’amande, c’est un quart d’œufs, un quart d’amandes, un quart de sucre, un quart de beurre et le feuilletage, c’est un kilo de farine et 800 grammes de beurre. C’est un produit riche et il faut bien que le boulanger répercute les tarifs sur son prix de vente", détaille le responsable.