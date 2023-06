Trimestre anti-inflation : le dispositif prolongé jusqu'à la fin de l'année, annonce Bruno Le Maire

Aussi le ministre réitère sa menace de recourir au "name and shame" : "Avant la fin du mois de juin, je publierai la liste de tous les industriels de l'agro-alimentaire qui ont joué le jeu et la liste des industriels de l'agro-alimentaire qui ont refusé de revenir à la table des négociations et qui n'ont pas voulu faire baisser les prix de détail alors que les prix de gros baissent", a expliqué Bruno Le Maire.

"Je rassemblerai les industriels de l'agro-alimentaire et les représentants des distributeurs dans les jours qui viennent", a encore annoncé le ministre, observant que si des négociations ne s'ouvraient pas avant le 15 juin, elles n'auraient "aucun effet sur les prix en septembre et en octobre".