Trimestre anti-inflation : pourquoi les associations de consommateurs n'y croient pas

En début de semaine, le ministre de l'Économie s'est réjoui de lancer l'opération "trimestre anti-inflation". Le principe, longuement discuté avec les différents acteurs, est simple et peu contraignant : entre le 15 mars et le 15 juin, les enseignes de la grande distribution s'engagent à proposer "le prix le plus bas possible" sur une sélection de produits qu'elles désignent elles-mêmes.

Une façon de préserver le pouvoir d'achat des Français, vante l'exécutif, qui ne satisfait pas ces trois associations. "Votre gouvernement se contente de s'en remettre à la bonne volonté de la grande distribution pour qu'elle limite ses marges", déplorent-elles à l'adresse d'Élisabeth Borne dans la lettre ouverte. "Cette approche n'aboutira en aucun cas à ce que les étiquettes affichent les prix les plus compétitifs possibles." En cause, d'après elles, une mesure entrée en vigueur en 2019.