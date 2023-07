Troc en ligne : comment procéder et quels sont les risques ?

Livres, meubles, vélos, plantes ou encore services : tout peut s’échanger sur les sites de trocs, même des œuvres d’art ! Il suffit de regarder dans vos placards pour trouver des objets ou des vêtements dont vous ne vous servez plus et qui pourront servir de monnaie d’échange. Si de nombreux groupes sur les réseaux sociaux proposent de faire du troc localement, il est également possible d’en faire en ligne grâce à des applications ou des sites dédiés.

C’est notamment le cas de MyTroc, qui propose trois façons d’échanger : le troc classique, le troc contre des noisettes (la monnaie virtuelle du site) et enfin le troc avec un supplément noisettes (qui correspond à la “soulte”, c’est-à-dire une compensation monétaire). Le but du site : “réduire la surconsommation, faire des économies, et développer la solidarité et le partage en adaptant le troc au monde d'aujourd'hui”.

Troc.com, France-troc.com… De nombreux autres sites hébergent, eux aussi, des annonces. Il vous suffit de taper “troc en ligne” sur votre moteur de recherche pour les trouver. Privilégiez des sites qui sont basés sur une communauté développée. Consultez aussi les différents avis des personnes ayant eu recours au site avant de vous lancer.

Une fois inscrit(e), vous devez faire votre recherche selon la catégorie ou encore la région où vous résidez. Si, au contraire, vous proposez un objet ou un service, prenez des photos pour illustrer votre annonce.