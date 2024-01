Trois astuces pour récupérer une poêle abîmée

Le vinaigre blanc chauffé va permettre de décoller les résidus au fond de votre poêle. Le bicarbonate de soude, seul ou associé au vinaigre blanc, permet de récupérer une poêle ou une casserole abîmée. En versant de l’acide citrique et de l’eau bouillante dans votre poêle, vous parviendrez également à ôter les parties brûlées.

Parce que vous avez oublié de remuer votre préparation ou que vous avez mis le feu trop fort, il arrive parfois d'abîmer vos poêles en cuisinant. Comment faire pour les récupérer sans les abîmer encore plus ? Voici trois astuces.

Le vinaigre blanc

Pratique pour nettoyer votre cuisine ou votre salle de bain, le vinaigre blanc est aussi un allié pour rattraper vos bêtises et notamment pour récupérer une poêle abîmée. Vous pouvez tout d’abord verser du vinaigre blanc dans votre contenant jusqu’à recouvrir les parties brûlées. Ajoutez-y un filet de liquide vaisselle et remettez le tout sur le feu. Laissez chauffer pendant dix minutes, tout en surveillant afin d’éviter que le liquide ne s’évapore entièrement et brûle à nouveau votre poêle. Il vous suffit ensuite d’attendre quelques minutes que ça tiédisse puis de décoller les parties abîmées à l’aide d’une spatule. Attention toutefois puisque le vinaigre blanc, en chauffant, dégage une forte odeur qui peut incommoder.

Le bicarbonate de soude

Autre produit magique à détenir chez soi, le bicarbonate de soude peut s’avérer très utile pour récupérer une poêle brûlée. Il vous suffit d’en verser dans le fond de votre contenant puis d’ajouter un peu d’eau. Portez ensuite votre mélange à ébullition et laissez agir vingt à trente minutes hors du feu. Vous n’aurez alors plus qu’à frotter à l’aide d’une éponge pour ôter les résidus de votre poêle.

Mais vous pouvez aussi associer le bicarbonate de soude au vinaigre blanc. Avant de démarrer, placez votre poêle dans l’évier ou dans un espace qui ne craint pas les tâches et les débordements. Saupoudrez votre poêle de bicarbonate de soude puis versez-y, par dessus, du vinaigre blanc. Ce mélange va provoquer une réaction chimique et faire de la mousse. Laissez reposer un quart d’heure le temps que cela décolle les parties brûlées de votre poêle. Vous pouvez ensuite vous munir d’une spatule pour enlever le restant.

L’acide citrique

Utile pour détartrer vos appareils ou nettoyer les parois d’une douche, l’acide citrique est aussi un bon moyen de rattraper vos poêles abimées. Pour cela rien de plus simple, il vous suffit de verser deux cuillères à soupe d’acide citrique dans votre poêle ou votre casserole et de recouvrir le tout d’eau bouillante. Patientez une dizaine de minutes puis décollez le brûlé à l’aide d’une spatule. Le tour est joué, vous n’avez plus qu’à laver.