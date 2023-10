Trois bonnes raisons de se laisser tenter par la permaculture

La préservation de l'environnement est un sujet qui nous concerne tous. Et on peut tous, à notre échelle, faire un geste. La permaculture respecte la nature : moins d'insecticide et de pesticide, plus de biodiversité et une empreinte carbone réduite ! Parce que la permaculture se base sur la rotation des cultures, on n'épuise pas les sols et on maîtrise mieux la consommation de l'eau. Surtout, on laisse la nature faire son travail et on le sait, la nature fait bien les choses.