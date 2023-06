Trois conseils à suivre pour éloigner les oiseaux des arbres fruitiers

Non seulement, ils tiennent les oiseaux à l'écart, mais aussi les insectes. Composés de mailles très fines, ces filets forment une barrière infranchissable. Ils se fixent au niveau du tronc et couvrent les branches et les feuillages. De tailles différentes, ces filets peuvent être individuels pour ne couvrir qu'un seul arbre, mais il est possible aussi d’en trouver des plus larges qui recouvrent plusieurs arbres, s'ils sont rapprochés. Ils sont très utiles pour protéger vos arbustes fruitiers. Si vous optez pour cette solution, réfléchissez bien au choix du diamètre pour éviter que les oiseaux viennent s'y empêtrer et se retrouvent coincés dans le filet.