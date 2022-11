Une TVA à 0% pour 100 produits courants ? À l'Assemblée, le RN continue de défendre une mesure inapplicable

Au printemps, en pleine campagne présidentielle, Marine Le Pen avait déjà défendu l'idée d'une TVA à 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité. À l'époque, TF1info avait expliqué à travers un article qu'une telle mesure se heurterait au "droit européen et nécessiterait un hypothétique accord au sein de l'UE pour être entérinée". Un constat qui vaut toujours aujourd'hui.

Rappelons en effet qu'en France, le taux normal de TVA est fixé à 20%. En parallèle, trois autres taux sont en vigueur, respectivement à 10%, 5,5% et 2,1%. Les autorités ne peuvent pas multiplier les taux comme elles l'entendent et les modifier d'un simple claquement de doigt : en effet, des directives européennes encadrent de manière stricte ces différents taux, qui ne doivent normalement être abaissés en dessous du seuil de 15%. Le texte de référence en vigueur à travers l'UE remonte à 2006 et précise que "les États-membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits". Mais pas pour n'importe quels types de produits, puisque ces derniers sont détaillés dans une annexe. Les taux réduits qui sont appliqués en France, pour les médicaments, les billets de cinéma ou encore les repas des cantines scolaires, sont donc fixés dans le respect des textes européens.