Un consommateur en voyage professionnel est protégé comme les autres

L’hôtelier répond que ce client avait fait une réservation pour des besoins professionnels et non pour faire du tourisme. La société estime qu’il n'était pas consommateur : "Il n’a loué la chambre que parce qu’un congrès concernant sa spécialité médicale devait avoir lieu, peu important qu’il doive être accompagné ou non de son épouse."

La plus haute juridiction française ne suit pas le raisonnement de l’hôtelier. "Un contrat d'hébergement n'entre pas dans l'activité d'un médecin, y compris si le besoin de se loger est lié à sa profession." Les juges cassent la décision rendue par la Cour d’appel et renvoient les partis devant un autre tribunal. Celui-ci écartera la clause litigieuse.