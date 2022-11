Un geste pour l’environnement : passez aux couches lavables en prêt pour votre bébé !

Les 3,5 milliards de couches jetables envoyées chaque année dans les décharges françaises représentent 750 000 tonnes de déchets. Pour produire une seule couche jetable, il faut 22 000 litres d’eau et 5 arbres. Or, chaque enfant en utilise environ 5 000, parfois pour quelques minutes et se retrouve au contact de dangereux perturbateurs endocriniens. Pire, les couches jetables se composent de matériaux synthétiques (pâte à bois blanchie au chlore, plastique en polyéthylène, polyacrylate de sodium, etc.) Autrement dit, on y trouve du pétrole et des produits organiques volatiles (toluène, éthylbenzène, xylène et dipentène). Elles contiennent également de nombreux produits chimiques nocifs qui se dispersent au fur et à mesure dans la nature. Dès lors, ces couches jetables mettent des centaines d’années à se décomposer et deviennent de véritables bombes environnementales.

Autant d’éléments qui donnent le tournis. Pourtant, ces couches jetables restent privilégiées par les parents, crèches, maternités et assistantes maternelles. Pratiques, faciles à manipuler, elles ne requièrent aucun mode d’emploi et meurent dès la première utilisation. Parents et professionnels, souvent débordés, n’ont pas à s’en préoccuper. Dans un sondage réalisé sur sa page Facebook, le magazine Parents montre que 95 % des Français utilisaient encore des couches jetables en juillet 2019. Au-delà de l’empreinte environnementale catastrophique de ces couches, le porte-monnaie des parents tire tout autant la langue : les deux premiers mois, comptez en moyenne 82 € de couches par mois puis une quarantaine d’euros pour les suivants. Un budget pouvant s’étirer jusqu’aux trois ans de l’enfant.

Les réponses sous cette enquête le prouvent : parents et professionnels s’intéressent aux couches lavables sans oser se lancer. L’entreprise Kokpit, imaginée à l’automne 2020, propose de les accompagner pour les convaincre.