Un joli balcon fleuri et plein de verdure c’est possible ?

Pensez vertical ! Il y a plein de façons d’optimiser l’espace et planter à la verticale en est une. Les murs végétaux se sont particulièrement développés ces dernières années et ils sont idéals pour aménager vos petits balcons. De plus, vous pouvez les fabriquer facilement avec différents matériaux mais ils demandent également un arrosage automatique au goutte-à-goutte. Les échelles sont parfaites pour vos balcons. Elles lui donnent un certain style et ses multiples marches permettent d’y poser plusieurs jardinières avec différents types de plantes. C’est un trio gagnant !

Attention, ne voyez pas trop grand. Votre balcon n’est peut-être pas adapté pour supporter autant de poids. Il est impératif de se renseigner auprès d’un expert qui vous renseignera sur le poids que peut supporter votre balcon. Attention aussi à l’excès de plantes qui peut priver les autres du soleil, par exemple, et n’auront pas la chance de s’épanouir correctement.

Vous avez également la possibilité de planter quelques fruits et légumes sur votre balcon en fonction de son orientation. S’il est orienté plein sud, préférez les tomates et les fraises qui adorent le soleil et s’il est à l’ombre les laitues et les concombres s’y plairont parfaitement.