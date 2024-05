Une recette au service des athlètes Olympiques et Paralympiques produite en Normandie

Durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Village Olympique devient le plus grand restaurant du monde en servant 13 millions de repas à 15 000 athlètes. Au menu, la quintessence de la gastronomie française, mais aussi l’intention d’une alimentation plus locale. Les gammes de produits laitiers et d'origine végétale de Danone (Alpro, Les 2 vaches, HiPRO, Activia...) figurent naturellement à la carte.

Organiser des Jeux Olympiques et Paralympiques est une somme de défis. Paris 2024 s’est astreint à relever notamment celui d’une alimentation plus respectueuse des problématiques d’environnement et de durabilité.

Question circuit court, on peut difficilement faire plus local que la ferme Benjamin Dochy ! Comptant 80 vaches laitières de race Prim'Holstein et Normande, son exploitation familiale se situe à Beaussault (Seine-Maritime). Si 150 km la séparent de Paris, elle n’est qu’à 30 minutes de la laiterie Danone de Ferrières-en-Bray qui collecte sa production. Une usine historique : implantée depuis plus d’un siècle et demi dans cette région réputée pour sa tradition d’élevage bovin, elle est en effet à l’origine de la fabrication du "Petit suisse" de Gervais. Et demeure fidèle à son esprit d’innovation : ce site emblématique du Pays de Bray (d’où sortent au quotidien 2,5 millions de pots) se trouve le seul aujourd’hui en France à pouvoir fabriquer la totalité des produits laitiers Danone — soit 270 références et 9 marques. Les nouveaux produits hyper-protéinés HiPRO+ en pot en font naturellement partie.

Les atouts des protéines

En toute logique, on retrouvera HiPRO+ à la table des athlètes durant la compétition puisque cette nouvelle gamme a été conçue par Danone et inspirée dans le cadre de son partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Grande première, Les équipes Recherche et Innovation de Danone ont travaillé en collaboration avec deux athlètes professionnels (Pauline Ferrand-Prévot, 15 fois Championne du monde de vélo de route, VTT et Cross ainsi que Sasha Zhoya, Champion du monde junior 110m haies) pour élaborer une recette qui répond encore mieux aux attentes et besoins nutritionnels des sportifs. Avec 15g de protéines par pot (et 0 % de matières grasses) et riche en vitamine C et D, HiPRO+ fournit ainsi aux organismes très sollicités des athlètes un apport important en ces éléments indispensables — les protéines sont en effet garantes du maintien et du développement de la masse musculaire et la vitamine C pour réduire la fatigue.

Mais si HiPRO+ a été conçu par des chercheurs pour contribuer à la préparation et la récupération sportive, il ne fait pas l’impasse sur la composante plaisir. D’ailleurs, le nonuple Champion du monde de BMX Matthias Dandois a pu tester HiPRO+ lors de son passage dans l’usine Danone Pays de Bray. Une étape avant la présentation de sa discipline, le BMX flat, sur la place de la Concorde lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.

« HiPRO est riche en protéines. Les protéines contribuent au maintien et à l'augmentation de la masse musculaire. HiPRO en pot est riche envitamine C. La vitamine C contribue à réduire la fatigue. »

« Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr »

