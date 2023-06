Vacances : gare aux arnaques courantes

Une villa de rêve, à deux pas de la mer avec piscine à débordement… Et ce pour une bouchée pain ! Le rêve à portée de main. Face à une offre aussi alléchante, difficile de résister. Méfiez-vous, il s’agit peut-être d’une arnaque.

Pour vous assurer que le bien existe, demandez son adresse au propriétaire et allez vérifier sur Google Street View. S’il vous demande de l’argent, exigez un contrat et surtout ne versez pas plus de 30 % des arrhes. En cas de doute, tournez-vous plutôt vers une plateforme de location traditionnelle.