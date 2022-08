Lunettes de soleil, crème solaire : comment bien se protéger du soleil et à petit prix pour les vacances ?

Alors de cinq à 40 euros le tube, comment s’y retrouver ? Pour choisir une bonne crème solaire, deux critères sont primordiaux. Premièrement, la présence sur le flacon du logo UVA puis l’indice de protection en chiffres. Plus ce chiffre est élevé, plus il bloque les UV. "L’efficacité d’une crème solaire dépend de ça, pas du prix et donc ce n’est pas forcément la peine de payer très cher pour avoir un bon produit", affirme Laurence Wittner, rédactrice en chef de l’observatoire des cosmétiques.

Rassurés, nous partons à la recherche de bons plans. D’abord, il vaut mieux arriver à la plage déjà équipé. Car les boutiques de bord de mer proposent des crèmes solaires en moyenne trois euros plus chers que dans les supermarchés. Pour ceux qui préfèrent acheter en pharmacie, sachez que les prix sont plus élevés, mais qu’en plein été, il est possible de trouver des promotions. "Certaines marques proposent des bons de réduction immédiate, ce qui permet de faire à nos clients -2 € ou -3 € par produit", explique Alexia Dufrene, préparatrice en pharmacie dans l’Hérault.