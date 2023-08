Beer Tanning : en quoi consiste cette nouvelle façon de bronzer qui inquiète les dermatos ?

Comment ? Prétendument grâce au houblon qui augmenterait la production de mélanine. "Les partisans de cette tendance affirment que les sucres et acides présents dans la bière peuvent aider à foncer la peau, et potentiellement apporter des bienfaits supplémentaires grâce aux antioxydants et vitamines que l'on retrouve dans certaines bières", détaille Caroline Brooks, spécialiste de la peau, auprès de The Independent, soulignant toutefois l'absence de "preuve scientifique sur l'efficacité".

A contrario de celle qui existe sur les dangers avérés d'une exposition sans protection au soleil. Or, c'est précisément ce que redoutent les spécialistes concernant le "Beer Tanning" qui vise purement et simplement à remplacer la crème solaire. "Il s'agit d'une soi-disant tendance extrêmement dangereuse avec des conséquences potentiellement très graves", s'insurge Kathryn Clifford, cofondatrice de l'association caritative de sensibilisation au cancer de la peau Skcin, auprès du média britannique The Sun, qui a alerté sur le phénomène début juillet. Et de poursuivre : "Je peux à peine croire que cette folie existe".