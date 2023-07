Vacances d’été : comment faire baisser la facture de carburant ?

Réduire sa vitesse maximale de quelques km/h aura un réel impact sur un long trajet. Au-delà de 90 km/h ou 100 km/h selon les types de véhicules, la consommation augmente de manière exponentielle, pour un résultat assez dérisoire. Sur un trajet de 500 km, passer de 130 km/h à 120 km/h de moyenne ne représente que 20 minutes de différence. Et cela à supposer que l’ensemble de la route soit limité à 130 km/h et fluide. Limiter les accélérations brutales et anticiper les freinages permettra aussi de faire des économies significatives.

Prendre des raccourcis par les voix secondaires ne fait parfois pas perdre beaucoup de temps et vous permettra d’économiser sur l’essence comme sur les péages. Par ailleurs, les embouteillages allongent la durée du trajet, mais aussi la consommation en raison des accélérations et freinages répétés. Choisir un horaire de départ moins fréquenté vous permettra donc de consommer moins. Si vous passez un certain temps à l’arrêt, il peut être opportun de couper son moteur. Contrairement à une croyance répandue, redémarrer une voiture chaude ne consomme pas plus que le laisser tourner, dès lors que le temps d’arrêt dépasse quelques dizaines de secondes.