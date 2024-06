Pour les vacances d'été, les prix baissent, y compris en pleine saison. À cause des intempéries de ces derniers mois et du contexte, avec à la fois les intempéries et la politique, les Français attendent le dernier moment. Les équipes du 20H ont repéré de belles affaires.

Dans un hôtel de Wimereux, c’est du jamais-vu. Le gérant doit casser les prix de ses chambres pendant l’été : "Pour les week-ends le samedi, normalement, la tarification c'est 160 euros. Pour le premier week-end de juillet, on a décidé de la passer à 130 euros". Une réduction destinée à attirer les clients, car dans le planning, pour l’instant, il n’y a presque que des cases blanches. Sur ses onze chambres, seules trois sont occupées en juillet. "On travaille entre avril et octobre. Si on baisse nos prix durant cette période, on le paie quasiment double. Ce sont des sacrifices qui sont quand même assez lourds", pointe cet hôtelier.

Même constat dans les campings, comme celui où nous nous sommes rendus dans le Finistère. Seule la moitié des mobil-homes est réservée pour l’été, contre les deux tiers, d’habitude, à cette date. Résultat, on y propose 30 à 50% de réduction. Soit un gain de 300 euros par semaine.

Mais c’est sur Internet que les prix sont les plus attractifs, 539 euros, par exemple, pour huit jours à Djerba, soit moins 62%. C’est même quasiment moins 80% en juillet pour la Vendée ou encore la Corse. Devant l’agence de voyages d’un hypermarché, les promotions ne passent pas inaperçues auprès des passants : "J'ai jamais vu ça, des promos en pleine période estivale" ; "Ça m'arrange" ; "Ça va permettre à beaucoup plus de personnes de partir en vacances".

Pour une responsable, il fallait être réactif, suite aux intempéries des dernières semaines : "La météo fait que les gens ont eu du mal à se projeter, en plus du contexte économique. Donc, ils vont peut-être plus réserver sur de la dernière minute". Pour beaucoup de clients, l'accumulation entre les élections législatives et les Jeux olympiques perturbe le calendrier de l'été. Selon les professionnels du secteur, les bonnes affaires sont encore nombreuses. Et pour vous inciter à réserver, certaines agences tentent même les ventes aux enchères.