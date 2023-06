Vacances d'été : quelle semaine partir pour obtenir les billets d'avion les moins chers ?

Quelle période est la plus stratégique pour partir en vacances cet été ? Dans sa dernière étude*, prenant en compte les dix destinations les plus recherchées, au départ de la France, pour les mois de juillet et août, Liligo a tenté de répondre à cette question. Et force est de constater qu'il existe des écarts importants, d'une semaine à l'autre, au niveau des prix des billets d'avion. "Sans surprises, cet été, voyager du 3 au 9 juillet coûtera beaucoup moins cher que fin juillet ou début août", indique Guillaume Rostand, porte-parole du comparateur de voyages, qui explique cette différence par les dates des vacances scolaires. "Donc, pour ceux qui souhaitent s’évader sans enfants, c’est à cette période qu’il faut le faire, avec l’avant-dernière semaine d’août", met-il en avant.