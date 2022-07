Vacances en Europe : dans quels pays le carburant est-il le moins cher ?

En revanche, d'autres destinations sont plus coûteuses, et le litre d'essence franchit la barre des deux euros. Outre la France (2,09), c'est le cas de la Belgique (2,04), de la Lituanie (2,05), de l'Italie (2,07), de la Lettonie (2,1), du Portugal (2,1), de l'Autriche (2,1), de l'Espagne (2,13), de l'Estonie (2,15), de l'Irlande (2,17), de la Suède (2,18), des Pays-Bas (2,34), de la Grèce (2,4), du Danemark (2,44), et de la Finlande (2,52), d'après la même source.