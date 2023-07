Vacances en van : un réel bon plan économique ?

Voyager en van est devenu à la mode depuis la pandémie de Covid. La preuve : entre mars 2021 et mars 2022, 16 363 vans et fourgons neufs ont été immatriculés, soit 28,86 % de plus par rapport aux douze mois précédents, selon Le Monde. On a tendance à s’imaginer que ce type de voyage est plus économique, car cela évite de payer tes nuits d’hôtel. Est-ce vraiment le cas ?