Vacances : trois bons plans pour en profiter à moindre coût

Pour piquer une tête sans trop dépenser cet été, il y a d’autres astuces. Louer une maison avec piscine est trop cher pour Julia et ses amis. Alors, depuis deux ans, à chaque période de vacances, ils utilisent celles des autres pour neuf euros de l’heure par personne. "C’est vrai que ce n’est pas évident de se sentir comme chez soi. On arrive chez des particuliers, mais on se sent vraiment écoutés et bichonnés", sourit Julia dans la piscine.

Ce jour-là, c’est Marie-Christine qui les accueille. Elle est heureuse de voir sa piscine utilisée et de partager les frais. "L’argent récolté me permet d’entretenir la piscine. Le plus pour moi, ce sont tous ces contacts clients", explique-t-elle.