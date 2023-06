Vacances : vos droits en cas d'annulation de vol ou de grève

Attention, il existe des exceptions à la réglementation en vigueur. Par exemple, un passager ne peut pas obtenir d’indemnisation s’il est tenu au courant de l’annulation de son vol au moins deux semaines avant le départ.

Si la compagnie vous avertit entre sept jours et deux semaines avant le départ et qu’elle vous offre un vol de remplacement partant moins d’une heure plus tôt et arrivant moins de quatre heures avant l’heure d’arrivée prévue, celle-ci ne vous indemnisera pas non plus.

Enfin, si vous êtes prévenu moins de sept jours avant le départ et que l’on vous propose un vol de remplacement partant moins d’une heure plus tôt et arrivant moins de deux heures avant l’heure d’arrivée prévue, impossible également d’obtenir la moindre indemnisation.

Sachez aussi que si l’annulation est due à une grève, vous serez remboursé seulement si la compagnie aérienne est responsable du mouvement de grève. C’est notamment le cas en cas de grève du personnel de cabine, du personnel d’escale ou encore des pilotes. Si la grève est inhérente à l’aéroport, alors vous n’obtiendrez rien.