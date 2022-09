Vais-je perdre mon chèque énergie si ma situation familiale et financière a évolué cette année ? Le 20H vous répond

Quid du chèque énergie exceptionnel qui sera versé d'ici à la fin de l’année ? "Vous y aurez peut-être droit, même si vous n’êtes plus bénéficiaire du chèque énergie classique", explique le Médiateur national de l’énergie. "Pour faire face à la flambée des prix de l’énergie, un nouveau chèque d’un montant de 100 à 200 euros sera versé à 40% des foyers les plus modestes d'ici à la fin de l’année", répond le Ministère de la Transition écologique et solidaire. Cela devrait donc concerner 12 millions de ménages… C’est plus que le nombre de bénéficiaires du chèque énergie classique : 5,8 millions de ménages !