Vente à perte de carburant : pourquoi c'est interdit en France

À l'origine, l'interdiction devait protéger les professionnels plus fragiles de toute menace de "dumping" : le risque était que les commerces plus gros et solides soutiennent des pertes le temps que leurs concurrents plus fragiles, éreintés par les prix cassés, disparaissent, leur laissant ensuite le champ libre pour pratiquer les politiques tarifaires de leur choix.

En 2012, Emmanuel Combe qui était alors vice-président de l'Autorité française de la concurrence, expliquait aussi sur le site Atlantico que la revente à perte pouvait n'être qu'une baisse "en trompe-l'œil", le commerçant compensant la vente à perte sur un produit en augmentant sa marge sur d'autres. Le bénéfice de l'opération pour le consommateur serait ainsi annulé.