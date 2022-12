Vente aux enchères : un rêve d'enfant, s'offrir un camion de pompiers !

Avant le début de la vente, beaucoup se sont pris à rêver. "J'ai besoin d'un véhicule pour faire un camion de marché", explique un acheteur potentiel, tandis qu'une dame veut en acheter pour son fils qui "fait les saisons à droite et à gauche". L'un d'entre eux est un commercial et un amoureux de voyages. Son but est de transformer un camion pour réaliser un jour la Route de la soie. Il s'y voit déjà, avec lit et banquette aménagés dans le camion de pompiers à bord duquel il a pris place.