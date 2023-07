Quelles astuces pour bien s'habiller sans se ruiner ?

Amateur de vintage, vous connaissez sans doute les friperies depuis longtemps. Comme la seconde main, ces boutiques spécialisées dans la revente d’articles déjà portés connaissent un regain de croissance parallèle à la hausse des prix du neuf.

Si les Kiloshop et autres boutiques dédiées disposent d’une clientèle fidèle, de nombreux sites internet, comme Once Again ou Frip'in Shop, proposent aussi ces articles d’occasion. En France, le marché du textile de seconde main est d’ailleurs estimé à 1,16 milliard d’euros, selon Xerfi et Kantar.