VIDÉO - Pourquoi le muguet est-il un brin plus cher cette année ?

Il n'existe pas d'autres fleurs dont la saison de commercialisation soit aussi courte. Pour le muguet, après le 1ᵉʳ mai, point de salut, mais en contrepartie, ce jour-là, tout le monde peut en vendre au coin de la rue. Cette année, le brin n'est pas épargné par l'inflation : il vous en coûtera 35 centimes de plus qu'en 2023.

Les brins de muguet sont d'une rare beauté cette année. À en croire Jean-François Cervantes, grossiste à Nantes, le cru 2024 est de très bonne qualité. "Les clochettes sont belles, bien blanches, donc ça, c'est un bon produit", affirme-t-il. Mais le prix de ces belles clochettes sera un peu plus élevé. "Il y a une légère augmentation comme par rapport au coût de la vie, comme dans tous les produits. Elle est d'environ 5%", précise-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

50.000 euros de main-d'œuvre en plus Éric Harrouet, producteur à Nantes

Cette hausse se ressent-elle chez le fleuriste ? Pascal Mutel, gérant d'une boutique à Paris, a payé plus cher son fournisseur, mais il a décidé de ne pas changer ses prix, soit 2,50 euros le brin. Pour cela, il a dû rogner sur sa marge. "Je maintiens mes prix cette année de vente, mais il aurait fallu que je le vende 50 centimes plus cher cette année que l'année dernière", admet-il. Il sera sans doute l'un des rares, le 1ᵉʳ mai, à ne pas toucher à ses tarifs.

Du muguet à plus de trois euros, cela pourrait-il vous dissuader d'en prendre ? Pas sûr. "Je continuerai à en acheter parce que c'est important ces petites attentions", assure une jeune femme. "C'est pas donné, mais celui-là sera très beau. Alors, il faut payer la qualité aussi", renchérit une retraitée. Mais pourquoi le muguet coûte-t-il plus cher ? Pour le savoir, direction Nantes chez le producteur Éric Harrouet. En un an, ses coûts ont augmenté de 5%, à commencer par la main-d'œuvre.

En cause, les températures très douces en avril. Conséquence, le muguet a poussé plus vite que prévu, et il a dû faire venir en urgence des intérimaires payés au prix fort. "Ça nous a couté 19 euros de l'heure, donc par rapport à des étudiants qu'on prend d'habitude, c'est 50.000 euros de main-d'œuvre en plus", souligne-t-il. Par ailleurs, certains producteurs n'ont pas trouvé la main-d'œuvre à temps et ont perdu une partie de leur récolte. Et moins de muguet, ce sont des prix qui s'envolent.

Les fortes variations de température sont amenées à se multiplier en raison du réchauffement climatique. Pour échapper à l'inflation, le plus simple reste de cueillir votre muguet vous-même en forêt. C'est gratuit, mais pas plus d'une poignée, c'est la loi, soit 10 à 15 tiges par personne.