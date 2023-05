VIDÉO - 1er mai : le muguet est bien présent au rendez-vous annuel

Au fond de ce jardin du Finistère, les petites clochettes blanches ont pointé le bout de leur nez. Et quoi de plus symbolique que de les ramasser en ce 1er mai ? "Ça fait déjà un peu plus d'un mois qu'on regarde les pousses des muguets. On les a vus arriver petit à petit. On a la chance qu'aujourd'hui, ils aient bien fleuri", explique une jeune mère de famille, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Du côté des enfants, ces fleurs tant attendues font parler leur imagination.