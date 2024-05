VIDÉO - 23 appareils par foyer : inutile ou indispensable, le petit électroménager fait fureur

Le chiffre paraît aberrant : chaque Français posséderait dans ses placards 23 appareils de petit électroménager. Une cafetière, un sèche-cheveux, un rasoir, et autres équipements plus ou moins utiles.

Pour chaque mission de son quotidien, Ludivine Boudour, passionnée d'électroménager, possède l'appareil adéquat. Cela vous semble excessif, mais pas pour elle. Elle achète en moyenne un appareil tous les trois mois, et les juge tous indispensables, comme elle l'explique dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

La friteuse sans huile, star de l'année

Les Français raffolent de plus en plus de ces petits appareils électroménagers. Ils en possèdent 23 en moyenne par foyer, pour une centaine d'appareils électriques ou électroniques au total. Sur les réseaux sociaux, certains font même la promotion d'objets surprenants. Le succès de ces petits appareils se confirme dans les rayons de l'enseigne Darty. En ce moment, le produit star toutes catégories confondues, c'est l'airfryer, la friteuse sans huile. Elle a été vendue à plus d'un million d'exemplaires sur le territoire français en 2023.

Pour continuer à vendre de nouveaux appareils à des clients déjà suréquipés, les industriels sont toujours à la recherche de la dernière innovation. Dans un appartement-témoin, le groupe SEB filme des consommateurs pour comprendre leurs problèmes. Les images sont ensuite étudiées par des anthropologues, qui préconisent ensuite des améliorations. Une méthode poussée, qui permet à la marque de renouveler chaque année 30% de son catalogue.