VIDÉO - 30 ans de la Twingo : l'hommage des passionnés

La Twingo, voiture iconique de la marque Renault a soufflé ce samedi 19 août 2023 sa 30ᵉ bougie. Pour lui rendre hommage, plus d'une centaine de "twinguistes", surnom donné aux fans de la petite voiture, se sont retrouvés en Meurthe-et-Moselle, à Hagéville près de Metz. Ces passionnés sont venus de partout en France et même de Pologne ou du Japon pour montrer leur petite automobile et découvrir celle des autres. Certaines voitures sont en édition limitée, d'autres ont été customisées ou transformées en pickup.