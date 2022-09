5 % ou 10 % : pourquoi les supermarchés font-ils des remises ?

Chez Lidl, l’opération se remarque dès l’entrée en magasin et s'affiche ensuite partout à l’intérieur. La différence avec ses concurrents, il suffit de s'abonner gratuitement et vous avez moins 5% sur un plein de course dès 50 euros, une seule fois par mois. Mais, là encore, quel est le secret de l'enseigne ? En fait, elle perd de l’argent, mais le secret est sur le long terme : gagner de nouveaux clients pour stabiliser leurs offres.