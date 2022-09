À partir de cinq euros la coupe de cheveux, c'est possible !

Le service est à la hauteur d'un salon professionnel et les coiffeuses sont au petit soin. Nathalie Clavel enseigne la coiffure depuis plus de 20 ans. Elle aide les élèves à adopter les bons gestes et fait appel à la patience des clientes. Pour certaines, ce sont leurs premières clientes, la concentration est maximale. "Les clientes, elles savent qu'on débute. C'est toujours une pression parce qu'on n'a pas l'habitude de faire sur des clientes à l'école", affirme Clara Blanchon, étudiante en coiffure.