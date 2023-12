A-t-on le droit de ramoner soi-même sa cheminée ?

Chaque soir, le JT de TF1 se penche sur les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Au menui, une question sur le ramonage de sa cheminée à l'approche de l'hiver. Garance Pardigon y répond sur le plateau de Gilles Bouleau.

L'entretien des cheminées est obligatoire au moins une fois par an. Faut-il impérativement faire appel à un professionnel ou puis-je le faire moi-même ?

Vous devez faire appel à un professionnel qualifié ! Sinon, cette intervention n’aura aucune valeur légale. Lors de sa venue, le ramoneur doit vous délivrer une facture et un certificat de ramonage. Deux documents à conserver précieusement, car votre assurance va vous les réclamer en cas d’incendie chez vous. À défaut, vous ne serez pas couvert.

Cette intervention coûte "entre 65 et 120 euros selon les régions", détaille Ralph Willig, maître ramoneur à Mulhouse et président de la Confédération Nationale du Ramonage et de la Fumisterie. Dans son département d’exercice, le Haut-Rhin, deux ramonages par an sont obligatoires. Pour savoir ce qu’il en est chez vous, consultez le site de la préfecture.

Si vous avez une chaudière, la révision est obligatoire une fois par an, quelle que soit la source d’énergie (fioul, gaz). Et là aussi, l’intervention d’un professionnel qualifié est indispensable.

