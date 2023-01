À vos claviers : les magasins écoulent leurs invendus sur les sites de petites annonces

Des produits invendus, un responsable d'hypermarché en a des dizaines sous les bras et il doit les écouler rapidement. "C'est une table qu'on a achetée en quantité. Aujourd'hui, il nous reste quelques pièces. On a décidé de la proposer à nos clients à un prix dégriffé. Pour cette poussette spécifiquement, c'est un retour de client qui a changé d'avis sur son achat. On propose une remise de 30%", explique Pierre Dremeaux.