Accidents domestiques : trop de produits électriques non conformes, alerte la DGCCRF

Électrocution, brûlure, risque d’incendie, dans bien des cas, ils peuvent être à l’origine d’accidents domestiques graves, d’où l'appel lancé par la Répression des Fraudes aux consommateurs à faire preuve de vigilance. "Même si le risque zéro n’existe pas, quand on a des enfants, on veut se sentir bien protégé derrière", témoigne un couple rencontré dans un magasin, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Notre équipe s’est rendue dans un bazar, ces magasins où on trouve un peu de tout, de l’électroménager à la nourriture pour chat.

En faisant le tour des rayons, un petit hachoir électrique attire rapidement son attention. Première anomalie, l'indication CE, censée garantir des normes de sécurité européennes, n'apparaît nulle part sur l'emballage. En regardant de plus près, on trouve même des fautes d'orthographe ("Mulit functionnal" au lieu "multifunctional" en anglais ou encore "Frensh" avec un "s" à la place du "c"). Pour couronner le tout, le vendeur à la caisse indique qu’il n’y a pas de garantie. Pourtant, il s’agit d’une obligation sur le marché européen.