VIDÉO - Achat d'occasion : les conseils pour éviter les mésaventures

Peut-on aussi se fier aux notes et aux étoiles qui figurent sur le site ?

Il faut bien regarder s'il y beaucoup de notes, si elles sont variées. S'il n'y a que des notes comportant cinq étoiles, c'est suspect. Sur certains sites, vous pouvez vous assurer que les avis sont certifiés. Puis, ne pas payer en liquide en direct et privilégier les paiements via des plateformes de sites d'occasion. Il sera plus facile d'obtenir de l'aide en cas de problème. Enfin, vous pouvez toujours réclamer une preuve d'achat, même quand vous achetez d'occasion entre particuliers.