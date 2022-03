Achat de gaz : pourquoi l'Europe s'unit

Et ça tombe bien. Les Etats-Unis se disent prêts à nous fournir plus de gaz sous forme liquide transporté par des immenses méthanes. Nos importations américaines passeraient alors de 7 à 15 %, de quoi baisser à 36 % notre dépendance à la Russie. Un bon début, mais peut-on aller plus loin ? Pas sûr que nos infrastructures sont adaptées. "Le problème ce n'est pas tant de trouver de gaz naturel liquéfié. Le problème, c'est d'avoir les capacités pour le regazéifier. Et ça, à l'heure actuelle, nous n'en avons pas suffisamment pour remplacer l'intégrité du gaz russe", explique Philippe Chalmin, professeur d'histoire économique à l'université Paris Dauphine.