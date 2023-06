VIDÉO - Pellets et granulés de bois : c'est le moment de les acheter pour payer moins cher cet hiver

En Lorraine (Meurthe-et-Moselle), il a beau faire un temps radieux depuis plusieurs semaines, les particuliers commandent quand même de quoi se chauffer. Ils anticipent déjà le redémarrage des poêles à pellets. "Je prépare mon hiver, même s'il fait 30 degrés, ça sera moins cher. J'ai commandé, je prends de l'avance, histoire de ne pas avoir de surprise de fin d'année", sourit un autre particulier.

Il y a quelques mois, les prix des pellets avaient atteint des sommets, ils étaient même devenus rares. Romuald Lehuraux, livreur, a beaucoup plus de travail en ce moment. "Les gens, cette année, ne veulent pas être pris en défaut, ils commandent de bonne heure. Du coup, on fait davantage de tournées, aujourd'hui, je recharge et je repars", explique le chauffeur-livreur. En temps normal, à cette période, il y a moins de pellets dans les magasins. Mais là, il y a du stock. "On rentre le stock par six ou dix camions, d'un seul coup, de manière à bénéficier de tarifs performants", précise un commerçant dans la vidéo en tête de cet article.