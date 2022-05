Achat groupé d'énergie : combien faut-il être pour obtenir un prix avantageux ? Le 20H vous répond

J'habite un hameau d'une vingtaine d'habitants. Sommes-nous suffisamment nombreux pour mettre en place un achat groupé d'énergie ?

Désolée, mais vous n'avez quasiment aucune chance d'obtenir des tarifs avantageux. Pour cela, il faut être des milliers, voire des dizaines de milliers de consommateurs suivant le contexte. C’est le principe même des achats groupés, nous dit le Médiateur national de l’énergie. "Pour pouvoir vous accorder une ristourne, le fournisseur doit rentrer dans ses frais... Et ça, ce n'est possible qu'avec du volume !" Et c’est particulièrement vrai, en ce moment, en pleine crise du marché de l’énergie.