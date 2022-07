Achats en ligne : le premier magasin de France

Les Français achètent davantage sur Internet. Ils y dépensent plus. En 2020, un internaute déboursait en moyenne 2 700 euros par an. Aujourd'hui, c'est 3 100 euros. Il y a plus d'achats en ligne, mais ils ne se font pas à n'importe quel prix. Les Français sont de plus en plus nombreux à y acheter des produits de seconde main. Ils coûtent moins chers.