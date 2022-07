Achats en ligne : mon colis à la ferme

Aurore et son mari ont décidé de rejoindre un réseau de relais colis il y a deux ans. Ils diversifient ainsi leurs activités, attirent de nouveaux clients et en profitent pour faire découvrir leur métier. L'idée est née dans le Nord du pays. Cédric Guyot et Guillaume Belissent, les fondateurs d'Agrikolis, sont partis de leur mauvaise expérience de livraison à domicile pour créer ce réseau de relais fermiers.