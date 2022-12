Achats groupés : 300 communes de Seine-et-Marne s'associent pour faire baisser la facture d'électricité

Comment ça fonctionne ? Le syndicat des énergies de Seine-et-Marne négocie auprès des fournisseurs Save et TotalEnergies. Les villes achètent ensuite à prix réduit. La grande majorité d'entre elles sont des communes rurales, comme Voisenon. Avec l'inflation, le budget énergie aurait grimpé à 360 000 euros.

La mairie paiera finalement aux alentours de 100 000 euros l'an prochain. Un soulagement pour les habitants qui craignaient de voir leurs taxes foncières s'envoler. "Si on peut payer moins cher, vu que tout est cher de nos jours, c'est une bonne idée !", constate une passante. "Plus on se groupe, plus on négocie les prix. Si on est tout seul, c'est le pot de terre contre le pot de fer", analyse un habitant.