Achats groupés et magasins de déstockage : une autre façon de faire ses courses pour économiser

Une retraitée et sa fille sont venues pour chercher les prix les plus bas, et constatent qu'elles paieraient ailleurs le double, voire le triple du prix, pour les mêmes produits. Le rayon qui marche le plus est celui de la viande, un produit très recherché. "Le sauté de veau à 12,90 euros, vous allez le trouver à plus de 20 euros au kilo au supermarché. C'est très intéressant. C'est vrai que c'est en grosse quantité, mais on s'y retrouve très facilement", explique Nathalie Gardin, employée du magasin O'destock.