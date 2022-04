Achats groupés : l’union fait la force dans cette commune bretonne

Le maire centralise également les achats de bois ou encore les contrats de mutuelle. "On pense que par le biais des achats groupés, on augmente le pouvoir d'achat des concitoyens", lance Jean-Louis Even, maire de La Roche-Jaudy. L'opération est gagnante pour tout le monde, y compris pour les fournisseurs. C'est le cas d'un producteur de bois de chauffage qui livre la commune. L'initiative a déjà inspiré d'autres mairies. Dans la commune voisine, on envisage de mutualiser les factures d'énergie et de téléphonie.